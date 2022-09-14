Неизвестные повредили мемориальный комплекс в сквере Победы в алтайском селе

Полиция в Республике Алтай разыскивает вандалов, которые повредили мемориальный комплекс в сквере Победы села Майма. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, злоумышленники повредили часть конструкции «Орден Победы», перильное ограждение обелиска, два ландшафтных фонаря у памятника «Дети войны и труженики тыла».

Сейчас правоохранители устанавливают причастных к происшествию, детали выясняются.