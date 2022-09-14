Неизвестные повредили мемориальный комплекс в сквере Победы в алтайском селе
Полиция устанавливает причастных к происшествию
14 сентября 2022, 17:39
Полиция в Республике Алтай разыскивает вандалов, которые повредили мемориальный комплекс в сквере Победы села Майма. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, злоумышленники повредили часть конструкции «Орден Победы», перильное ограждение обелиска, два ландшафтных фонаря у памятника «Дети войны и труженики тыла».
Сейчас правоохранители устанавливают причастных к происшествию, детали выясняются.
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