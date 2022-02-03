Неизвестные покалечили и расстреляли двух щенков в Бийске

Неизвестные расстреляли и покалечили двух собак в Бийске. Одной из них вырвали половину языка, ветеринары не смогли её спасти. Об этом пишет общество защиты животных в Бийске.

У обоих животных обнаружили пулевые ранения, предположительно, от пневматического оружия. Второй собаке диагностировали обезвоживание и гипогликемию. За её жизнь сейчас борются ветеринары. Щенка пробуют кормить со шприца и с помощью капельницы спасти от обезвоживания.

“Так как с воскресенья щенки лежали, уже всё загнило. Шансов очень мало, врач делает всё возможное”, — рассказали в сообществе.

Ранее неизвестные расстреляли 53 лошади между сёлами Солоновка и Камышенка в Алтайском крае. Большинство погибших животных — кобылы с детёнышами или ещё не ожеребившиеся.