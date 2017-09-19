Неизвестные взорвали банкомат на юго-востоке Москвы
Из-за инцидента никто не пострадал
19 сентября 2017, 14:52
Фото: vladtime.ru
Грабители в Москве решили взорвать банкомат на Лермонтовском проспекте, чтобы украсть деньги. Об этом сообщает радио "Говорит Москва".
Сообщается, что ограбление попытались совершить в ночь на вторник, 19 сентября, в одном из отделений "Альфа-банка". Отделение располагалось на первом этаже дома. В результате ЧП жильцы не пострадали.
В данный момент на месте работают правоохранители. Они выясняют обстоятельства инцидента.
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