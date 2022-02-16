Неизвестный напал с ножом на двух россиянок в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Стамбуле.

Инцидент произошёл 12 февраля в стамбульском районе Фатих. В результате нападения одна из россиянок получила резаные травмы головы, её отвезли в больницу. Сейчас пострадавшие вернулись в Россию.

Консульство обратилось в турецкие правоохранительные органы с просьбой о предоставлении информации о ходе расследования.

Ранее в Алтайском крае мужчина украл у 17-летнего подростка деньги и ударил его ножом. Парень договорился о приобретении машины с оплатой по частям, но после получения первых денег “продавец” перепродал транспортное средство другому.