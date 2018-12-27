Неизвестный обстрелял двоих мужчин после корпоратива в Казани

Фото: youtube.com

В центре Казани произошла перестрелка в ночь на среду, 26 декабря. Ее обстоятельства выясняют правоохранительные органы, пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу МВД Татарстана.

"Перестрелка произошла на улице Островского рядом с кафе. Раненые доставлены в городскую больницу. Погибших нет", — цитирует агентство слова собеседника.

В региональном Минздраве уточнили, что в больницу были доставлены двое мужчин, их прооперировали. Состояние одного оценивается как крайне тяжелое, второго — как тяжелое, оба потерпевших в реанимации.

Канал "360" позднее уточнил, что перестрелка произошла после корпоратива. Между двумя мужчинами возник конфликт, один из них вытащил пистолет и выстрелил оппоненту в лицо. Вторым раненым оказался бросившийся на помощь прохожий. Стрелку удалось скрыться.

На YouTube-канале "360" появилась видеозапись инцидента, снятая камерами наблюдения.