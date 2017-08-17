Неизвестный в Голландии захватил женщину в заложники в здании радиостанции
Мужчина уже задержан, женщина не пострадала
17 августа 2017, 15:12
Сотрудники правоохранительных органов Голландии задержали мужчину, который захватил в заложники женщину в здании радиостанции, пишет РИА Новости.
#BREAKING: possible hostage situation Dutch Mediapark in Hilversum, Netherland - @NOS pic.twitter.com/QXUfYG76cM— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 17 августа 2017 г.
ЧП произошло на востоке провинции Северная Голландия. Мужчина ворвался в офис радиостанции и взял в заложники женщину, угрожая по пути еще нескольким людям.
Вскоре на место ЧП приехала полиция. Недалеко от места происшествия была найдена сумка и нож. В результате мужчину удалось задержать, женщина не пострадала. Вещание радиостанции продолжалось без сбоев, несмотря на сообщение об инциденте.
Комментарии
Новости партнеров