Неизвестный выстрелил в лицо женщине-водителю на МКАД

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Столичная полиция разыскивает неизвестного, который в ходе дорожного конфликта на востоке МКАД выстрелил женщине-водителю в лицо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 24 января, около 9:00 на 106-м километре МКАД. Предположительно, мужчина ранил автомобилистку из травматического пистолета, а затем скрылся с места происшествия.

Женщину с травмой губы госпитализировали в больницу, добавили в пресс-службе.

На месте происшествия работают полицейские, принимаются меры для поиска злоумышленника.