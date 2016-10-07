Неизвестный жестоко убил молодую женщину в Новосибирске

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Неизвестный в четверг, 6 октября, в Новосибирске жестоко убил, предположительно, беременную женщину рядом с ее машиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СКР Анастасию Кулешову.

По ее словам, тело женщины с множественными колото-резаными ранениями нашли рядом с припаркованной машиной у дома по улице Рассветная в Калининском районе около 10:00. Кулешова отметила, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

Знакомый женщины уточнил, что она была беременна, однако экспертам еще предстоит выяснить это. Предварительно установлено, что погибшая вышла из дома, увидела, что у ее машины проколоты шины. Пока ее знакомый заходил в дом за насосом, неизвестный напал на женщину.

Согласно данным следствия, 36-летняя женщина жила в доме, возле которого ее убили. В момент прибытия врачей она еще была жива, однако спасти ее медикам не удалось.

Следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают преступника.

Life пишет, что погибшая находилась на пятом месяце беременности. Нападавший был в медицинской маске и перчатках, а орудием убийства была отвертка.