Немецкая Uniper подала в суд на «Газпром» для возмещения убытков в 11,6 млрд евро

Германский энергоконцерн Uniper подал в суд на «Газпром экспорт», чтобы компенсировать понесённые убытки от недопоставки российского газа в этом году. Как пишет ТАСС, Uniper уже оценила текущие расходы на замену газа РФ не менее чем в 11,6 млрд евро.

В ходе судебного разбирательства, которое состоится в Стокгольме, Uniper требует возмещения убытков, понесённых компанией в связи с объёмами газа, не поставленными «Газпром экспортом» с июня. Uniper вынуждена закупать газ для замены по более высокой цене, чтобы выполнить свои собственные обязательства по поставкам клиентам на основе ранее согласованных цен и объёмов.

Uniper оценивает затраты на замену газа «Газпрома» в настоящее время не менее чем в 11,6 млрд евро с дальнейшим ростом до конца 2024 года.

«Мы понесли эти расходы, но они не являются нашей ответственностью. Мы ведём эти судебные разбирательства со всей должной энергией: мы в долгу перед нашими акционерами, нашими сотрудниками и налогоплательщиками», — подчеркнули в компании.