Необычный дым из гриль-бара напугал барнаульцев

Жители Барнаула 12 июля наблюдали сильный дым, выходящий из трубы гриль-бара «Топор», расположенном пр. Ленина, 139.

В сообществе «Инцидент Барнаул» рассказали, что из-за задымления в квартирах нечем было дышать, а исходящий от дыма запах напоминал химию или резину. Продлилось однако это недолго.

«Приехали две машины пожарной службы, очень оперативно, кстати, задымление минут 15 длилось от силы. Зашли вовнутрь, пробыли недолго, уехали», — рассказала местная жительница.

Что в итоге стало причиной задымления, остается неизвестным.