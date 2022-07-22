Несколько кусков бетона вывалились из дома и пробили козырек подъезда в Барнауле

Днем 22 июля с крыши дома на улице 50 лет СССР 8 упали несколько кусков бетона. В сообществе «В курсе 22» заявили, что по счастливой случайности никто из прохожих не пострадал.

«ЖЭУ-20 „отлично“ выполняют свою работу и следят за состоянием домов», — написал очевидец.

Он добавил, что о проблеме уже сообщили во все ответственные инстанции.

На кадрах, опубликованных в сообществе видно, что куски бетона упали на козырек подъезда и смяли листы железа.