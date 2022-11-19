«Никого в беде не оставим»: пострадавшим от взрыва в доме на Сахалине помогут деньгами и купят новое жилье

Власти Сахалинской области выплатят материальную помощь и предоставят семьям постоянное жильё, которые лишились квартир при взрыве газа в пятиэтажном доме в посёлке городского типа Тымовское. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

«Никого из пострадавших в беде не оставим. Каждая семья получит материальную помощь. И самое главное, предоставим жильё. Сначала временное, а потом и постоянное. Немедленно будут выделены по 30 тысяч рублей от администрации города на неотложные нужды жильцам пострадавших квартир. Семьям, потерявшим жильё, выплатим по 500 тысяч рублей. Родственникам погибших выплатят по 1 миллиону рублей. Пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, выплатим по 400 тысяч рублей», — написал политик.

Он также отметил, что сегодня всех нуждающихся в ночлеге разместят в гостинице, а уже с 20 ноября полиция начнёт выдавать необходимые справки по потере документов и поможет их восстановить.

Новости

Происшествия На видео попал момент взрыва в доме на Сахалине, где обрушились пять этажей

Напомним, инцидент, в результате которого у углового подъезда жилого дома обрушилось пять этажей, случился 19 ноября. В МЧС в качестве предварительной версии произошедшего назвали взрыв бытового газа. При этом здание не было газифицировано, сообщал губернатор Лимаренко. Позже власти Сахалина официально назвали предварительными причинами взрыва неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. На данный момент известно о девяти погибших, среди них — четверо детей.