«Нива» протаранила грузовик на алтайской трассе

В Республике Алтай 16 апреля произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария случилась около 13:05 на 43-м километре трассы Черный Ануй — Верх-Ануй — Яконур в Усть-Канском районе.

52-летний житель села Яконур, двигаясь на «Ниве» в сторону села Верх-Ануй, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с движущимся навстречу грузовиком Mitsubishi, за рулём которого находился житель Алтайского края.

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Возбуждено административное расследование по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

17 апреля в Алтайском крае в ДТП погибла 14-летняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело.