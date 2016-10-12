Новобрачные сбежали из ресторана в Москве, чтобы не платить за банкет

Фото: restoranka.ru

Жениха, который решил не платить за свадебный банкет и ушел из ресторана, задержали правоохранители в Москве. Об этом в среду, 12 октября, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сайт столичного главка МВД.

Об инциденте 10 октября в полицию заявил администратор ресторана в районе Сокольники. Он рассказал, что 41-летний мужчина заказал свадебный банкет и внес предоплату за него в размере 20 тысяч рублей. Сотрудники заведения выполнили заказ, но когда выставили итоговый счет (свыше 100 тысяч рублей), мужчина отказался отдавать деньги и покинул ресторан вместе с женой и гостями.

По факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.