Новосибирец ограбил офис микрозаймов, но не стал забирать у кассира все деньги

В Новосибирске произошло странное нападение на офис микрозаймов. Об этом сообщает Mash Siberia.

33-летний сибиряк ворвался в контору с ножом и под угрозой расправы потребовал у кассира деньги. Женщина не стала перечить и стала отсчитывать купюры для грабителя, но тот твёрдо и чётко заявил, что ему нужно только 18 тысяч рублей.

Женщина растерялась и предложила вооружённому мужчине забрать всё, но это предложение он отверг.

Получив желаемую сумму, грабитель скрылся, но теперь ему грозит суд и, скорее всего, тюремный срок.