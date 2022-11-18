Новосибирец ограбил офис микрозаймов, но не стал забирать у кассира все деньги
Мужчина хотел забрать только 18 тысяч рублей и ни копейки больше
18 ноября 2022, 13:08, Илья Звягинцев
В Новосибирске произошло странное нападение на офис микрозаймов. Об этом сообщает Mash Siberia.
33-летний сибиряк ворвался в контору с ножом и под угрозой расправы потребовал у кассира деньги. Женщина не стала перечить и стала отсчитывать купюры для грабителя, но тот твёрдо и чётко заявил, что ему нужно только 18 тысяч рублей.
Женщина растерялась и предложила вооружённому мужчине забрать всё, но это предложение он отверг.
Получив желаемую сумму, грабитель скрылся, но теперь ему грозит суд и, скорее всего, тюремный срок.
«Ушёл в санузел, громко кричал, постоянно курил»: неадекватный мужчина стал угрозой для самолёта рейса Москва — Барнаул
Комментарии
Новости партнеров