Новосибирец открыл стрельбу из-за замечания «СтопХама»

В Новосибирске водитель BMW открыл стрельбу из-за замечания, которое ему сделали активисты движения «СтопХам». Об этом сообщает «АиФ».

Инцидент произошёл 25 октября. Автомобилист припарковался на тротуаре, заблокировав горожанам возможность пройти по нему.

На это обратили внимание активисты, которые подошли к мужчине и сделали ему замечание. Его реакцией стал переход в боевую стойку.

Один из членов организации, выступающей против хамства на дорогах, взялся за перцовый баллончик, но мужчина не растерялся. Он достал из машины пистолет и открыл стрельбу.

Правоохранители задержали стрелка и изъяли у него оружие.