Новосибирец получил 12 лет строгого режима за игру в «доктора» с падчерицей

Жительница Новосибирской области обвинила экс-супруга в педофилии — за тяжкое преступление его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Тем временем, родственники против такого приговора и утверждают, что мужчину оговорили, а судебная тяжба была затеяна из-за квартиры, которую пара не смогла поделить при разводе, пишет «КП-Новосибирск».

41-летний Антон и 35-летняя Наталья (имена изменены) были знакомы еще до брака. Он — сосед по дому, она — жена его друга. Когда в браке произошел разлад, Наталья начала отношения с Антоном. К тому моменту у нее уже была дочь от первого мужа.

«Антон и Наташа начали жить вместе в 2009 году, а после расписались. В браке у них родился сын. Взяли квартиру на условиях ипотеки и переехали в нее. Вложили в жилье материнский капитал. Жили в однушке вчетвером: родители и двое ребятишек. Однако через три года, в 2014-м, разбежались», — рассказала женщина.

Разделить имущество в суде не получилось. Наталья уговаривала супруга продать квартиру и отдать ей часть денег, а Антон отказывался и заявлял: квартира должна достаться их сыну. Найти компромисс не удалось и Наталья съехала.

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В 2020 году Антона вызвали на допрос следователи. Она заявили, что дочь его экс-супруги обвинила его в домогательствах. По ее словам, отчим приставал к ней еще семь лет назад, когда ей было шесть лет, но все годы она боялась и молчала.

«Приходит отчим и говорит: „Давай поиграем в доктора“. Я согласилась, взяла набор, начала проверять ему горло и спину, как будто я доктор. Потом он говорит, что у него болит это место, и показывает на пах. Потом сам разделся», — указано в приговоре суда. Мать девочки тогда якобы находилась на смене.

Однако вставшая на защиту Антона знакомая семьи уверена, что показания ребенка надуманны, а указанные в суде сроки происходящего (с октября по декабрь 2013 года) якобы нереальны — Наталья тогда была в декретном отпуске и находилась дома. Работодатель же в суде заявил, что не помнит, в какое конкретно время женщина вышла на работу, каких-то документов с конкретными сроками у него не было, так как женщина трудилась неофициально.

Для Антона и девочки была проведена судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертиза. Она показала, что ребенок «не склонен к внушаемости, фантазированию и лжи». у мужчины тоже не обнаружили склонность к педофилии.

Родственники и друзья удивлены произошедшему: человека осудили только на основании показаний ребенка. Они считают, что бывшая жена специально все подстроила и подговорила девочку, чтобы забрать квартиру. Хотя довод только кажется логичным, ведь, даже засадив бывшего за решетку, женщина не может просто так присвоить жилье.