Новосибирская медсестра спасла двух утопающих за две недели

Медсестра отделения онкологии из Татарска Новосибирской области Наталья Тимошенко за две недели спасла двух человек, которые тонули в реке. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

В конце мая 35-летняя женщина гуляла с пятилетним сыном на берегу реки Оми и увидела на краю обрыва 70-летнего тракториста, который там стоял с удочкой. А спустя недолгое время услышала всплеск и заметила, что рыбака на том месте уже нет.

Наталья побежала к обрыву и обнаружила, что пенсионер безуспешно пытается выкарабкаться из воды, но из-за течения только смог подплыть к берегу. Женщина в итоге вытянула его за руки.

«Мужчина сказал спасибо, подарил нам червей. А сын прыгал от восторга, потом говорил мне: „Мам, мы пойдём ещё дедушек спасать?“» — рассказала она изданию.

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В следующий раз Наталья спасла человека на той же Оми 4 июня. Тогда утром она отправилась с мужем на рыбалку.

Однако клёв был плохой и один из многих рыбаков заплыл на лодке в камыши, где стал ругаться, а затем затих. Вскоре из зарослей выплыла пустая лодка.

Женщина с мужем сначала подумали, что мужчина просто уснул. Однако лодку сносило ветром в центр реки, и они решили подплыть поближе.

Увидели, что рыбак еле держится за крепление для вёсел, а сам по горло в воде. Вытянуть его из воды, по словам Натальи, сил не было, и её муж взял лодку на буксир и погрёб к берегу, а она тем временем держала 60-летнего рыбака, чтобы тот не утонул.

Когда лодки подходили к берегу, им помог очевидец: он втащил утопающего в лодку. После этого его вытащили на берег — он отогрелся, за ним приехала жена и забрала домой.

«Я работаю медсестрой в отделении онкологии. Такое у меня впервые — спасать людей дважды. Сестра смеётся: „Бог троицу любит“. Но мне хватит», — цитирует Наталью «КП-Новосибирск».