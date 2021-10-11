Новосибирский школьник издевался над одноклассницей и линейкой лишил её глаза

Семиклассник в Новосибирске лишил одноклассницу глаза, метнув в неё линейку. Об этом сообщает НГС.

Инцидент произошёл после уроков. Девочка шла в гости к своей подруге, но за ними увязались одноклассники. Один из них вытащил линейку из рюкзака школьницы и начал издеваться над ребёнком.

Девочка подняла линейку, но мальчик к этому времени уже отнял у неё и треугольник. Школьница решила уйти, чтобы не затевать конфликт. Одноклассник окликнул её и кинул в неё треугольник, который воткнулся девочке в глаз на шесть миллиметров.

Мать пострадавшего ребёнка отметила, что девочке уже сделали операцию, но вскоре ей предстоит перенести ещё одну процедуру. Неизвестно, сможет ли пострадавшая вновь видеть.

Следователи проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка в Сибири погибла, когда пыталась притвориться мёртвой для фото.