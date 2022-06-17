Новосибирский школьник подрался с «особенным» одноклассником, распылив ему баллончик в ответ на удары

В одной из школ Новосибирска подрались два восьмиклассника — замкнутый новичок с проблемами по здоровью и победитель олимпиад. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Инцидент случился зимой 2021 года. Мама Вовы (имя изменено, — прим. ред.) — победителя олимпиады по ОБЖ — рассказала, что её сын учился в матклассе, занимался танцами и каратэ, ходил в патриотический клуб и театральный кружок. Его же оппонент по имени Егор (имя изменено, — прим. ред.), со слов женщины, пришёл в школу в 2020 году и был очень замкнутым, в классе почти ни с кем не общался. Учителя его жалели, так как родители подростка в разводе, он часто менял школы и имел особенности здоровья. Ученики иногда жаловались на его поведение, но директор утверждала, что таким детям нужна социализация.

Новенький, по словам женщины, мог по-тихому похулиганить на уроке или сочинять оскорбительные мемы про учителей. Когда дети вышли с дистанта, во время контрольной по математике Егор запустил SMS-спамер на номер педагога, срывая урок. Ученикам это не понравилось, и дети, в том числе и Вова, начали с ним спорить, но в ответ услышали угрозы. На следующий день конфликт между ребятами обострился.

«Мой сын не реагировал на провокации, ведь все знают, что у Егора диагноз, поэтому никто не мог его трогать ни словами, ни действиями. На перемене сын стоял в проходе между партами, внезапно Егор подошёл сзади и ударил Вову кулаком по затылку. Сын обернулся и получил ещё удар по виску. В ответ Вова достал из портфеля баллончик и предупредил, что применит его. Егор же накинулся на моего сына, схватил за чуб и стал бить по лицу. Сын понял, что его жестоко избивают, и распылил баллончик», — поделилась подробностями мама Вовы.

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Затем на помощь Егору кинулись учителя, а отца Вовы вызвали в школу. Когда тот приехал и увидел побитого сына, был вынужден упрашивать педагогов помочь и ему. По словам матери пострадавшего, её ребёнка увезли в больницу только через полтора часа, тогда как для срывавшего уроки Егора скорую вызвали сразу. Вове в итоге диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб затылка и сотрясение мозга. По словам женщины, директор стала её упрекать в том, что её сын сам виноват, «ведь у Егора есть справка».

«А мать Егора заявила, что её сына якобы травили в классе, а мне надо лучше воспитывать своего ребёнка. Хотя Егор задирал и других детей. Мой же — защищал честь школы и класса на соревнованиях по лёгкой атлетике, олимпиадах и в военно-патриотическом клубе „Чайка“», — сказала она.

Егора вскоре после конфликта поставили на учёт в органах ПДН и перевели на домашнее обучение, а Вове сделали выговор за то, что принёс в школу газовый баллончик. Родители Егора считают, что их сын стал жертвой драки, а из-за распылённого баллончика у него ухудшилось зрение. Его мать рассказала «КП-Новосибирск», что подала иск как к родителям Вовы, так и к образовательному учреждению. Родители Вовы тоже начали судиться со учебным заведением из-за того, что их сыну своевременно не оказали медпомощь. Мальчика перевели в другую школу.

Юрист Инесса Рябинина считает, что у матери Вовы есть шанс выиграть в суде, так как подростку причинили телесные повреждения в здании школы. Отвечать за произошедшее станет директор.