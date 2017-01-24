Нянечка привязала годовалого ребенка к кровати в новосибирской больнице

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Уголовное дело возбуждено в Новосибирске после того, как в детской больнице №3 к кровати привязали годовалого ребенка.

В региональном управлении Следственного комитета отмечают, что 17 января в инфекционное отделение был госпитализирован малыш. Поскольку родителям необходимо было пройти флюорографию, ребенка на некоторое время оставили под присмотром нянечки благотворительного фонда, оказывающего в больнице услуги по уходу за детьми.

"Как установили следователи, нянечка покинула свое рабочее место раньше времени, оставив малолетнего ребенка без присмотра, предварительно привязав запястья его рук к кровати", – указывают в СКР.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.



