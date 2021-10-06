Обвиняемым по делу о пожаре в "Зимней вишне" грозит до 21 года тюрьмы

Гособвинение на суде запросило для обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне" до 21 года тюремного срока. Об этом ТАСС рассказала адвокат потерпевших.

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Общество СК рассказал о расследовании пожара в "Зимней вишне" к годовщине трагедии

Бывшему начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Светлане Шенгерей просят назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы. Для учредителя компании, реконструировавшей здание ТЦ, Никиты Чередниченко гособвинение запрашивает наказание в виде 18 лет лишения свободы, а экс-глава регионального Госстройнадзора Танзиля Комкова может получить до 21 года тюрьмы. Кроме того, наказание в виде 12 лет лишения свободы может получить сын Комковой, который выступал бизнес-партнёром Чередниченко.

Следствие считает, что Комкова, её сын и Чередниченко получили взятку в размере семи миллионов рублей от руководителя Кемеровского кондитерского комбината. За эти деньги предприятие не стали привлекать к ответственности за нарушения, допущенные во время реконструкции торгового центра.

Отмечается также, что Комкова и Шенгерей не стали устранять повреждения, обнаруженные во время проверки, проведённой в 2014 году. Торговый центр работал с заблокированными дверями.

Напомним, что трагедия в "Зимней вишне" произошла 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 37 из них – дети. Большинство погибших оказались заперты в кинотеатре и задохнулись от дыма, не дождавшись помощи. В это время, всего в нескольких метрах от них, родители стояли за полицейским оцеплением вокруг ТЦ и до последнего верили, что пожарные сумеют спасти всех.