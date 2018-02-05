Очень много снега: как москвичи переживают сильнейший снегопад века
Столица оказалась во власти аномального циклона
В столичном регионе вот уже несколько дней идут сильные снегопады. В столице за 3-4 февраля выпало более 43 сантиметров снега, и власти прогнозируют выпадение еще 20 см снега. Это рекорд с начала XXI века.
К "большому" снегу Москва оказалась не готова. В городе было повалено около полутора тысяч деревьев. Сообщается об одном погибшем и пятерых пострадавших. Правительство Москвы объявило свободное посещение школ в связи со сложными погодными условиями.
Что думают об аномалии сами москвичи.
Посмотрели на днях фильм "Послезавтра", глядь - а за окном те же декорации. Москвичи в шоке, дороги не убраны, машины вязнут, а нам норм! Собака рада до соплей, в снегу валяется, хаски включила😄 #понедельник #деньтяжелый #зима #москвузамело #послезавтра #снежныйплен #winter #invierno #snow #россия #москва #moscow
Публикация от Maria Ivanchikova (@russia_by_masha)
Вот такого большого снеговика слепил наш Саша☃️😅 #москва #снеговик #зима❄
Публикация от Valeriya Dya (@valeri_dya)
Сегодня дорога на работу была как квест. Началось все с пешеходного моста к платформе на электричку. Его все выходные не чистили и сегодня там ни подняться без поручней, ни спуститься... Возьму, наверное, ледянку у племянников, буду скатываться на ней, так безопаснее. ))))) А от метро в Москве шла по тропинкам, техника не справляется с расчисткой тротуаров. Но и это еще не все, пришлось перелазить и через поваленные деревья))))) В общем, утро у меня началось с фитнеса))))))) #снегопад #снег #многоснега #снежныйфевраль #кронштадтскийбульвар #москва #дороганаработу #завалилоснегом
Публикация от BodnyaNatalya (@bodnyanatalya)
И пусть сегодня не все выехали из сугробов, и пусть сегодня не все успели на работу, и пусть в городе засыпаны все тротуары, но я все равно очень рад, что в Москву, наконец, пришла настоящая #русскаязима! Когда проваливаешься по колено в сугроб, когда вьюга завывает за окном, а морозец щипает ляшки ❄️❄️❄️❄️ #путешествия #путешествиепороссии #Москва #Moscow #зима #снег #сугроб #russianwinter #winterinrussia #Russia #Россия
Публикация от Ilya Grachev (@mestny22)
Доброе утро! Встали, отжались и побежали на работу! #travel #instatraveling #trip #travelphotography #путешествие #landscape #архитектура #likes #color #winter #moscow #russia #city #colour #город #зима #citybestpics #москва #urban #россия #follow #picoftheday #decor #architecture #streets #streetview #зимавмоскве #sonyalpha #бег #running
Публикация от Evgeny Bytsenko (@udgeen_byt)
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Публикация от Liudmila (@l.litavrina)
Зимнее утро❄️❄️❄️ Москву нереально засыпало снегом. Я последний раз столько снега видела только 16 лет назад, когда жила на Севере. Но для Севера это норма, а для Москвы снег выше колен это что то с чем то. Но зато какая красота вокруг 😍 Какие деревья все красивые, они как будто из сказки ☺️. . . #зимнееутро #доброеутро #зима #зимушказима #снег #многоснега #москва #зимавмоскве #московскаязима #россия #дети #инстадети #сын #winter #snow #moscow #russia #goodmorning #gm #son #kids #instakids #mylife
Публикация от Irina (@irina_panchuk)