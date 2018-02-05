Очень много снега: как москвичи переживают сильнейший снегопад века

В столичном регионе вот уже несколько дней идут сильные снегопады. В столице за 3-4 февраля выпало более 43 сантиметров снега, и власти прогнозируют выпадение еще 20 см снега. Это рекорд с начала XXI века.

К "большому" снегу Москва оказалась не готова. В городе было повалено около полутора тысяч деревьев. Сообщается об одном погибшем и пятерых пострадавших. Правительство Москвы объявило свободное посещение школ в связи со сложными погодными условиями.

Что думают об аномалии сами москвичи.