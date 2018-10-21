Очевидцы рассказали подробности убийства жителем Кемерова двоих сыновей

Житель Кемерова открыл стрельбу на остановке в поселке Пача. Он застрелил двух сыновей, один из которых вернулся недавно из психиатрической лечебницы. Подробности убийства телеканалу "360" рассказали очевидцы события, которые уверены, что это произошло из-за того, что дети его избили.

Тела трех человек с огнестрельными ранениями нашли в воскресенье утром, в поселке Пача Яшкинского района Кемеровской области. По предварительной версии следствия, с помощью охотничьего ружья 68-летний мужчина убил 42-летнего неродного сына, затем 31-летнего родного сына. После этого он выехал на берег реки и покончил с собой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По словам местных жителей, мужчина открыл стрельбу на остановке из охотничьего ружья около 08:00 по местному времени.

"Утром старый Казначей, его так называли у нас в селе из-за фамилии (Казначеев), открыл стрельбу по людям прямо на улице в центре поселка. Позднее стало известно, что он убил своего сына, недавно вышедшего из психушки, и еще одного парня", - сообщил один из очевидцев.

Другой свидетель рассказал, что мужчина дважды выстрелил в своего младшего сына на остановке. Сперва в спину, затем в голову.

Вместе с ними находился старший сын, который, по словам очевидца, недавно вышел из психиатрической лечебницы. Отец попытался выстрелить и в него. Однако тот успел убежать, спрятавшись в гаражах неподалеку от остановки. Когда отец последовал за ним, парень нашел велосипед и попытался удрать. Но злоумышленник не отставал от него. Сын забежал за ограду, но отец нашел его и дважды выстрелил ему в голову.

После этого стрелок направился к еще одной родственнице. Она приходится сестрой неродного сына, вышедшего из психлечебницы. Однако девушку успели предупредить и она спряталась. Не найдя ее, мужчина поехал в дом на окраине деревни, где совершил самоубийство.

По словам еще одного местного жителя, пару дней назад его сыновья избили отца.