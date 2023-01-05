Очевидцы сняли на видео, как вертолёт «чуть не снесло ветром» над Чуйским трактом

Воздушное судно летело почти на уровне автомобилей, уточнила автор записи

05 января 2023, 08:11, ИА Амител

Фото: скриншот со страницы platonova_oliyaa в Instagram* (соцсеть признана экстремистской в РФ, а ее деятельность запрещена на территории страны)

Днём 4 января на Чуйском тракте неподалёку от Барнаула ветром чуть не снесло вертолёт. Об этом в соцсетях рассказала новосибирский блогер Ольга Платонова, которая в этот день ехала из Бийска в Новосибирск. Она даже выложила короткое видео. Подробности увиденного девушка сообщила журналистам новосибирского портала НГС.

По словам Платоновой, инцидент произошёл совсем неподалёку от Барнаула.

«Ехали из Бийска в Новосибирск. Ничего не видно, сильнейший ветер. Вертолёт пролетал перед Барнаулом», — цитирует блогера НГС.

Видео с вертолётом девушка выложила у себя на странице в соцсети. Позднее его опубликовал Telegram-канал «В курсе 22»:

Платонова подчеркнула, что в момент инцидента воздушное судно находилось очень низко, практически на уровне автомобилей.

Впрочем, из короткого видеоролика очень трудно понять, что это был за вертолёт и действительно ли ситуация была опасной. Официальные ведомства произошедшее никак не комментировали.

Напомним, в Алтайском крае с 3 января бушует непогода. Из-за метелей и гололёда в регионе 4 января ограничили движение на трёх протяжённых участках трасс. А министр транспорта края Антон Воронов обратился к водителям с просьбой поберечь себя и не отправляться в дальние поездки без крайней необходимости.