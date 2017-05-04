Очевидцы сняли падение легкомоторного самолета в США

Фото: today.kz

Падение легкомоторного самолета произошло в США в 20 километрах от Сиэтла (штат Вашингтон), пишет "Лента.ру".

Как сообщается, самолет рухнул прямо на автостраду. У воздушного судна возникли проблемы с двигателем.

При падении самолет зацепился шасси за линию электропередачи и упал на землю. В результате инцидента ни пилот, ни пассажиры не пострадали.

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