Очевидцы сняли падение легкомоторного самолета в США
Авиакатастрофа произошла из-за проблем с двигателем
4 мая 2017, 17:50
Фото: today.kz
Падение легкомоторного самолета произошло в США в 20 километрах от Сиэтла (штат Вашингтон), пишет "Лента.ру".
Как сообщается, самолет рухнул прямо на автостраду. У воздушного судна возникли проблемы с двигателем.
При падении самолет зацепился шасси за линию электропередачи и упал на землю. В результате инцидента ни пилот, ни пассажиры не пострадали.
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