Очевидцы сняли лесной пожар в одном из районов Алтайского края

Очевидцы опубликовали кадры лесного пожара в Угловском районе. Видеозапись выложили в сообществе «В курсе 22».

В ролике не видно самого огня, однако заметен большой столб бело-серого дыма, который поднимается над горизонтом. Информация о возгорании уточняется.

Напомним, сотрудники МЧС при помощи космического мониторинга обнаружили с начала года уже 905 термически активных точек. Год назад их было 104, заявил глава ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

Причём 241 из них — это неконтролируемые палы. В целом больше всего пожаров пожарные зафиксировали в Каменском, Усть-Пристанском, Шипуновском и Первомайском районах.

Макаров отметил, что под угрозой пожара в регионе находятся 1080 населённых пунктов, 54 организации отдыха и оздоровления детей, а также 29 садоводческих территорий.