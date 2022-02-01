Один человек погиб и два пострадали в серьезной аварии на трассе в Алтайском крае

Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул — Павловск в Алтайском крае. Подробности происшествия рассказали в региональном ГИБДД.

“По предварительным данным, установлено, что водитель 1979 г.р., управляя автомобилем “Шевроле Нива”, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Nissan Liberty под управлением мужчины 1966 г.р.”, — сказано в сообщении.

В результате аварии водитель “Нивы“ скончался на месте до приезда врачей. Водитель и пассажир иномарки госпитализированы в районную больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.