Один человек погиб из-за взрывов на аэродроме в Крыму

Один человек погиб из-за взрывов на военном аэродроме Саки в районе посёлка Новофёдоровка в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

По словам Аксёнова, ситуация в Сакском районе локализована и находится под контролем. Он напомнил, что общая эвакуация не проводится. Сейчас в районе взрывов осуществляют подомовой обход, в рамках которого определят ущерб строениям, прилегающим к аэродрому.

Ранее глава Минздрава Крыма Константин Скорупский заявил, что в результате взрывов в Новофёдоровке госпитализировали пять человек, среди которых ребёнок. Одному из них потребовалась операция.