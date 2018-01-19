Один человек погиб в результате обрушения башенного крана в Кирове

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Обрушение башенного крана произошло в пятницу, 19 января, в Кирове — в результате ЧП погиб один человек, еще один пострадал, передает РИА Новости.

Данные об инциденте поступили в 11:12. Кран рухнул на двухэтажный жилой дом и придавил автомобиль.

В связи с произошедшим прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства о промышленной безопасности и градостроительного законодательства.

В надзорном ведомстве добавили, что кран находился на стройплощадке, где идет строительство многоэтажного дома.