Один человек погиб в результате обрушения башенного крана в Кирове
Конструкция рухнула на жилой дом и автомобиль
19 января 2018, 17:02
Фото: 43.mchs.gov.ru
Обрушение башенного крана произошло в пятницу, 19 января, в Кирове — в результате ЧП погиб один человек, еще один пострадал, передает РИА Новости.
Данные об инциденте поступили в 11:12. Кран рухнул на двухэтажный жилой дом и придавил автомобиль.
В связи с произошедшим прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства о промышленной безопасности и градостроительного законодательства.
В надзорном ведомстве добавили, что кран находился на стройплощадке, где идет строительство многоэтажного дома.
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