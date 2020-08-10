Один человек погиб во время протестных акций в Минске
Еще минимум трое серьезно пострадали
10 августа 2020, 15:30, Илья Звягинцев
Правозащитники центра "Весна" сообщили, что один человек погиб и как минимум трое пострадали во время протестов в Минске, пишет ТАСС.
"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", – сказал правозащитник Валентин Стефанович.
Официального комментария от МВД Белоруссии на момент публикации нет.
Столкновения протестующих с правоохранителями прошли на почве результатов президентских выборов. По предварительным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
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