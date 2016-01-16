Один из самых разыскиваемых преступников США задержан в Колорадо

Майло Джекори Мэйсона, входящего в ТОП-10 самых разыскиваемых преступников США, задержали в штате Колорадо в субботу, 16 января. Об этом пишет Lenta.ru.

Его поймали в одном из мотелей города Торнтон. Задержание прошло без выстрелов. Мэйсона обвиняют в покушении на убийство, ограблении двух банков, похищении человека, нападении и нарушении правил условно-досрочного освобождения. Одно из ограблений он с двумя подельниками (их правоохранительные органы задержали ранее) совершил в масках, получивших известность благодаря фильму "Крик".

Отмечается, что ФБР обещало награду за него в размере до 100 тысяч долларов.