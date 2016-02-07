Одиннадцатилетнего мальчика в США осудили за убийство ребенка

В США суд по делам несовершеннолетних штата Теннесси приговорил к лишению свободы 11-летнего мальчика, который застрелил из помпового ружья игравшую под окнами дома 8-летнюю соседку, сообщает "РИА Новости".

Инцидент произошел 3 октября 2015 года в маленьком городке Уат Паин. Девочка Маккайла Даер играла с подружками на лужайке своего дома. В это время ее 11-летний сосед попросил показать щенков. Девочка ему отказала, тогда мальчик нацелил на нее из окна помповое ружье отца. Маккайла посмеялась и сказала, что оружие игрушечное. В ответ на это мальчик убедился, что оно заряжено, взвел курок и выстрелил в девочку. Она потеряла сознание от ранения в голову и позже умерла на руках матери до приезда скорой помощи.

Судья признал мальчика виновным в совершении предумышленного убийства и приговорил его к заключению в исправительном учреждении до достижения 19-летнего возраста. По словам судьи, "ребенок после совершения убийства не может быть отпущен на самотек в общество". В материалах дела говорится, что отец и дедушка осужденного обучали мальчика технике безопасности при обращении с оружием.

"Интерфакс" добавляет, что сейчас с мальчиком работают специалисты. Они определят, куда поместить ребенка для реабилитации и отбывания наказания. Согласно местному законодательству, имя преступника не называется, но известно, что у него есть две сестры и три брата. Мальчик нередко охотился с отцом и дедом, а также проходил спецкурсы по пожарной безопасности.

Фото: davydov-index.ru