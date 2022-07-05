Одного ребенка и семерых взрослых эвакуировали при пожаре в барнаульской многоэтажке

В Барнауле утром 5 июля произошло возгорание в электрощитовой 9-этажного жилого дома по улице Малахова, сообщают в краевом МЧС.

Огнеборцы из опасной зоны вывели восьмерых человек, в том числе одного ребёнка. Огонь потушили, площадь пожара составила 50 квадратных метров. На месте работали 26 человек и девять единиц техники.

«В результате пожара от огня пострадали три электрощита, стены и потолок на лестничных клетках с седьмого по девятый этаж», — говорится в сообщении.

Напомним, 5 июля в Алтайском крае ликвидировали крупный лесной пожар в Угловском районе, с которым боролись две недели.