Ограбление банка в Петербурге попало на видео

Дерзкое ограбление банка произошло накануне на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. Эксклюзивные кадры с места ЧП опубликовал Пятый канал.

На них видно, как вооруженный автоматом с глушителем налетчик с медицинской маской на лице ставит на колени персонал финансовой организации.

По словам очевидцев, грабителей было двое. Второй был вооружен ножом. По неподтвержденным данным, грабители похитили 5 млн рублей, после чего скрылись.