Ограбление банка в Петербурге попало на видео
Вооруженные грабители поставили на колени персонал учреждения и скрылись с деньгами
18 декабря 2019, 17:17, Роман Кильмяшкин
Дерзкое ограбление банка произошло накануне на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. Эксклюзивные кадры с места ЧП опубликовал Пятый канал.
На них видно, как вооруженный автоматом с глушителем налетчик с медицинской маской на лице ставит на колени персонал финансовой организации.
По словам очевидцев, грабителей было двое. Второй был вооружен ножом. По неподтвержденным данным, грабители похитили 5 млн рублей, после чего скрылись.
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