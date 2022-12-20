Огромное облако огня: три человека погибли при взрыве на газопроводе в Чувашии

Три человека погибли, еще один получил ранение при взрыве на подземном газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород» в Чувашии. Об этом сообщает РИА Новости.

Взрыв произошел днем неподалеку от поселка Ямбахтино в Вурнарском районе. В социальных сетях очевидцы публиковали кадры, на которых запечатлено огромное облако пламени.

Причиной взрыва могла стать утечка газа. До момента возгорания на месте велись работы эксплуатирующим газопровод подразделением компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Отметим, что газопровод подает топливо в Европу. После новостей о взрыве цена на газ там поднялась до 1200 долларов за 1 тысяч кубометров.