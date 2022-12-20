Огромное облако огня: три человека погибли при взрыве на газопроводе в Чувашии

После новостей о взрыве цена на газ в Европе поднялась до 1200 долларов за тысячу кубометров

20 декабря 2022, 20:25, ИА Амител

Фото: pg21.ru

Три человека погибли, ещё один получил ранение при взрыве на подземном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии. Об этом сообщает РИА Новости.

Взрыв произошёл днём неподалёку от посёлка Ямбахтино в Вурнарском районе. В социальных сетях очевидцы публиковали кадры, на которых запечатлено огромное облако пламени.

Причиной взрыва могла стать утечка газа. До момента возгорания на месте велись работы эксплуатирующим газопровод подразделением компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Отметим, что газопровод подаёт топливо в Европу. После новостей о взрыве цена на газ там поднялась до 1200 долларов за тысячу кубометров.