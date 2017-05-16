Охрана челябинского супермаркета избила инвалида второй группы. Видео

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41-летний житель Челябинской области Елизар Кудымов, инвалид второй группы, обратился в полицию, прокуратуру и СК с просьбой разобраться с охранниками одного из городских супермаркетов. По словам мужчины, который находится в Челябинске на реабилитации после операции по удалению легкого, они жестоко избили его, пишет портал Znak.com.

Мужчина рассказал, что хотел купить в супермаркете кассету для бритья. Для этого он уточнил у кассира цену товара, но она не устроила мужчину, после чего он вернулся в зал, чтобы повесить кассету на место. В этот момент его догнал охранник и потребовал вывернуть карманы, отмечает издание. Кудымов сказал охраннику, чтобы тот вызвал полицейских и они его обыскали. "Но вместо этого меня утащили в подсобку, где избили и вытолкали на улицу. Когда я пришел в себя, то обнаружил пропажу кошелька, в котором были 2000 рублей", - приводит издание слова пострадавшего.

В самом начале конфликта мужчина включил камеру на мобильном телефоне и записывал все происходящее. После инцидента он вызвал полицейских, которые на месте оформили протокол и отпустили мужчину. Кудымов зафиксировал побои в центре судмедэкспертизы, а затем обратился в прокуратуру, поскольку не дождался вызова в полицию.

Мужчина отметил, что его возмутило поведение охранников, которые отвели его в подсобку не для того, чтобы обыскивать. Как видно на записи, пострадавшего просто избили. Кроме этого, в ролике слышно, как один охранник произносит: "Сейчас уведем тебя от камер, и ты узнаешь".

Отмечается, что инцидент произошел около месяца назад, однако никаких ответов на свои заявления мужчина пока не получил.

В пресс-службе УМВД России по Челябинску агентству подтвердили факт обращения Кудымова в полицию. Там же добавили, что по заявлению ведется проверка, уголовное дело пока не возбуждено.