Около 40 рыбаков уплывают в море на льдине на Сахалине
На место проведения эвакуации выехала группа спасателей
1 марта 2022, 11:32, Илья Звягинцев
Около 40 рыбаков оказались на льдине в заливе Мордвинова в Корсаковском районе на юге Сахалина. В региональном ГУ МЧС рассказали, что их уносит в открытое море.
“Днём 1 марта в районе села Охотское Корсаковского района произошёл отрыв прибрежного льда, на котором, по предварительной информации, находятся около 40 человек”, — сказано в сообщении.
На место происшествия выехала группа спасателей, которые взяли с собой лодки и снегоходы для проведения спасательной операции.
Отмечается, ранее в регионе рыбаков информировали о том, что выход на лёд может быть опасен из-за образования новых трещин в толще льда.
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