Около 40 рыбаков уплывают в море на льдине на Сахалине

Около 40 рыбаков оказались на льдине в заливе Мордвинова в Корсаковском районе на юге Сахалина. В региональном ГУ МЧС рассказали, что их уносит в открытое море.

“Днём 1 марта в районе села Охотское Корсаковского района произошёл отрыв прибрежного льда, на котором, по предварительной информации, находятся около 40 человек”, — сказано в сообщении.

На место происшествия выехала группа спасателей, которые взяли с собой лодки и снегоходы для проведения спасательной операции.

Отмечается, ранее в регионе рыбаков информировали о том, что выход на лёд может быть опасен из-за образования новых трещин в толще льда.