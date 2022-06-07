Около 600 срочников принимали участие в спецоперации на Украине

Военный прокурор Западного округа Артур Егиев сообщил, что в специальной военной операции на Украине участвовали около 600 солдат-срочников. Как сообщает РИА Новости, к ответственности за это привлекли порядка 12 офицеров.

«Были установлены факты участия в ней военнослужащих срочной службы. На настоящий момент все они возвращены. По всем нарушениям, которые мы выявили, были осуществлены реагирования», — заявил он.

Напомним, что изначально сообщалось, что в спецоперации принимают участие лишь солдаты-контрактники, однако 9 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков во время очередного брифинга заявил о том, что в спецоперации задействованы солдаты-срочники.

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Происшествия В Минобороны подтвердили информацию об участии солдат-срочников в спецоперации на территории Украины

Тогда, по его словам, практически все они были выведены на территорию РФ, однако на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы. Захвачены оказались в том числе и срочники.