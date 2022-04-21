Около десяти человек могут находиться под завалами на оборонном НИИ в Твери

Около десяти человек могут находиться под завалами из-за пожара в здании Центрального исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В свою очередь, власти Тверской области сообщили, что шесть человек погибли, 27 пострадали при пожаре. Ранее ТАСС сообщал о семи погибших в инциденте.

Напомним, пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны произошёл днём 21 апреля в Твери. Персонал научного учреждения Минобороны России эвакуировали. По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за аварийной работы электросети.

К тушению пожара привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России, выполнивший уже 10 сбросов воды. В 16:35 (мск) спасатели сообщили о локализации возгорания на площади 2,5 тысячи квадратных метров.