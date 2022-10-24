Окончивший авиационное училище Барнаула генерал пояснил, почему упали самолёты в Иркутске и Ейске

Заслуженный военный лётчик, выпускник Барнаульского высшего авиационного училища и генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, почему самолёты в Ейске и Иркутске упали на жилые дома. Его слова приводит Msk1.ru.

Напомним, 17 октября в городе Ейске Краснодарского края истребитель Су-34 рухнул в жилом массиве. В результате в доме возник пожар, который практически полностью уничтожил одну секцию. По последним данным, погибли 15 человек. Вечером 23 октября ещё одна авиакатастрофа произошла в Иркутске — истребитель Су-30 упал на двухэтажный частный дом. Погибли оба пилота самолёта, из жителей никто не пострадал.

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Отвечая на вопрос о том, могут ли оба авиаинцидента быть как-то связаны между собой, Попов ответил, что в Ейске в истребителе находились «ребята молодые и по опыту достаточно ограниченные», в то время как в Иркутске «лётчики-испытатели были уже опытные и подготовленные».

«В Ейске — отказ техники, виновники — птицы, из-за которых двигатель встал. В Иркутске, я думаю, также отказала техника. Просто так такого не бывает. Самолёт хороший, удачно сделанный», — сказал эксперт.

Попов также отметил, что произошедшие на минувшей неделе авиакатастрофы — «простое совпадение обстоятельств», и «это ни в коем случае не умышленные действия, не диверсионные».

Генерал-майор предположил, что в истребителе Су-30, который рухнул в Иркутске, «был отказ какой-то системы». В ближайшее время эти сведения выяснят по записям. Попов отметил, что лётчики, по одной из версий, могли потерять сознание, «но одновременно оба не могли». Вероятно, произошёл «случайный, при этом из ряда вон выходящий отказ системы жизнеобеспечения в кабине», — например, отказ кислорода или разгерметизация, что очень опасно на больших высотах. Но для уточнения этой информации нужно найти записывающую аппаратуру кабинного контроля, подчеркнул Попов.

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В ответ на слова журналиста о том, что оба боевых самолёта упали не где-то за населённым пунктом, а на дома, специалист отметил, что это связано с тем, что аэродромы находятся очень близко к жилым постройкам. По его словам, когда начинают возводить аэродром, то делают дорогу, железнодорожные пути, подводят электричество и водоснабжение. А так как земля пустующая и от этого дешёвая, но уже со всей нужной инфраструктурой, то это привлекает градостроителей.

«Были такие документы, как СНиПы, где было строго регламентировано, что, где и как строить. И ни в коем случае на взлёте и посадке нельзя было строить не только жилые здания, но и технические помещения или высотные сооружения, ЛЭП, даже дороги. И за этим следили, но в 90-е годы и в 2000-х — перестали. Но демократизация дошла до того, что администрации уменьшили различные нормы. И губернаторы попустительствовали, и местные региональные власти. Где-то за взятку, чего греха таить, а где-то сами придумали такое сделать. <...> Надо было о людях думать, чего мы, к сожалению, не делали. Сейчас пожинаем плоды», — пояснил Попов.