Омичка утром решила расчесаться и заметила в своей голове нож

Жительница Омска утром после застолья решила расчесать волосы и заметила в голове нож. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Горожанку доставили в больницу. Врачи выяснили, что лезвие пробило череп и прошло между долями мозга, не повредив сам орган. Специалисты отметили, что подобный расклад можно назвать «чудесным».

Неизвестно, как именно острый предмет попал в голову омички, однако накануне она участвовала в застолье в компании знакомых.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске 16-летнего подростка признали виновным в совершении разбойного нападения на местного жителя.