Опубликовано видео с места крупной аварии в ХМАО

Фото: РИА Новости/ГУ МЧС России по ХМАО

В Сети появился ролик с места ДТП в Ханта-Мансийском автономном округе, в ходе которого погибли десять человек. Видео появилось на сайте канала РЕН-ТВ, пишет РИА Новости.

Авария с участием машин Mazda 6 и Renault Duster произошла накануне, 3 января, на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань" в Октябрьском районе ХМАО. В результате ДТП, по данным регионального управления МВД, погибли десять человек, в том числе четверо детей, самому младшему из которых было меньше года.

Сотрудники СКР выясняют обстоятельства аварии.

Согласно данным МЧС, движение на дороге сейчас возобновлено.