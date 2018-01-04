Опубликовано видео с места крупной аварии в ХМАО
Жертвами аварии стали десять человек
4 января 2018, 10:29
Фото: РИА Новости/ГУ МЧС России по ХМАО
В Сети появился ролик с места ДТП в Ханта-Мансийском автономном округе, в ходе которого погибли десять человек. Видео появилось на сайте канала РЕН-ТВ, пишет РИА Новости.
Авария с участием машин Mazda 6 и Renault Duster произошла накануне, 3 января, на 158-м километре трассы "Ханты-Мансийск — Нягань" в Октябрьском районе ХМАО. В результате ДТП, по данным регионального управления МВД, погибли десять человек, в том числе четверо детей, самому младшему из которых было меньше года.
Сотрудники СКР выясняют обстоятельства аварии.
Согласно данным МЧС, движение на дороге сейчас возобновлено.
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