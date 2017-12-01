Опубликовано видео с места взрыва машины у рождественской ярмарки в Лондоне
В окрестностях ярмарки началась паника
1 декабря 2017, 15:06
Фото: twitter.com
В сети появилось видео с места взрыва автомобиля рядом с рождественской ярмаркой в Лондоне. Об этом пишет Life.
Инцидент произошел в городе Пиннер. Причины ЧП на данный момент неизвестны.
Публикующие фото и видео с места ЧП пользователи отмечают, что в окрестностях ярмарки началась паника.
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Добавим, что на место происшествия оперативно прибыли полицейские и пожарные. Возгорание авто было быстро ликвидировано.
Car on fire in Pinner village, right in the middle of the Christmas fayre. Cause unclear but where it was parked was suspect. pic.twitter.com/XF33yAsuvH— Brijesh Malkan (@brijmalkan) 30 ноября 2017 г.
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