Опубликовано видео с места взрыва машины у рождественской ярмарки в Лондоне

Фото: twitter.com

В сети появилось видео с места взрыва автомобиля рядом с рождественской ярмаркой в Лондоне. Об этом пишет Life.

Инцидент произошел в городе Пиннер. Причины ЧП на данный момент неизвестны.

Публикующие фото и видео с места ЧП пользователи отмечают, что в окрестностях ярмарки началась паника.

Добавим, что на место происшествия оперативно прибыли полицейские и пожарные. Возгорание авто было быстро ликвидировано.

Car on fire in Pinner village, right in the middle of the Christmas fayre. Cause unclear but where it was parked was suspect. pic.twitter.com/XF33yAsuvH