Организатор игр «Что? Где? Когда?» таинственно пропал после вылета из Новосибирска

Три года семья Станислава Бударецкого пытается узнать, что стало с молодым человеком, который 21 мая 2019 года вылетел из Новосибирска в Екатеринбург и пропал. Родственники рассказали «КП-Новосибирск», как идут поиски.

Станислав, которому на момент пропажи было 29 лет, работал инженером — занимался нефтяными вышками, трудился на Севере. Отдушиной было хобби — он организовывал игры «Что? Где? Когда?» в разных городах.

Друзья молодого человека не понимают, зачем он вообще полетел в Екатеринбург, где у него не было никаких планов. Даже родному брату Василию сказал, что просто пошёл в магазин и скоро вернётся.

«Ни слова о том, что он куда-то собирается улетать, не было. Он положил ключи от квартиры в почтовый ящик и пропал — ключи мы нашли позже. Телефон его тоже сразу был не на связи», — подчеркнул Василий.

Накануне появилась информация, что по делу задержали двух инспекторов аэропорта по охране общественного порядка. Якобы в день пропажи Станислава на его телефон поступали звонки с номеров полицейских.

В свердловском СК, который занимается расследованием, официально информацию о задержании не комментируют. Коротко ответили: «Возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“».