Ослепительные вспышки и грохот. Видео о том, что происходит на Украине

В четверг, 24 февраля, Владимир Путин в срочном обращении заявил о начале военной операции на Украине. Сразу после этого в соцсетях стали появляться видео с взрывами из разных концов Украины. Пользователи сообщают о пожарах в окрестностях Киева, Харькова, Мариуполя, Бердянска, Борисполя. Также появились кадры из метро Харьково, местные жители спустились туда, спасаясь от ударов.