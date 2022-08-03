Основной причиной пожара на складе Ozon считают поджог

Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара на складе Ozon в подмосковном Истринском районе. Как сообщает РИА Новости, огонь в здании может добраться до помещений с горюче-смазочными материалами, и тогда спасти их не удастся.

«В целом площадь складского помещения — 100 тысяч квадратных метров. Она разделена на отсеки, в том числе и противопожарные. Но ни один противопожарный отсек не сдержал натиска огня. На втором и третьем этажах плотное задымление, высокая температура... Дальше там горючая легковоспламеняющаяся жидкость. Если туда дойдёт, склады мы с вами не удержим», — заявил замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Напомним, что возгорание на складе Ozon в Подмосковье тушат уже почти семь часов. В тушении задействованы вертолёты, МЧС направило на место пожарный поезд.

По последней информации, в ЧП погиб один человек, ещё 13 пострадали.