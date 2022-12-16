Осужденный с металлическим предметом напал на конвоиров в Челябинской области
Одного из двух сотрудников госпитализировали в тяжёлом состоянии
16 декабря 2022, 09:04, Илья Звягинцев
В здании Карабашского горсуда в Челябинской области осуждённый совершил нападение на конвоиров. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Нападение произошло после того, как осуждённый за убийство услышал приговор. Мужчина взял металлический предмет и атаковал одного из конвоиров. Затем он напал на второго, но правоохранители применили огнестрельное оружие и ранили злоумышленника.
Отмечается, что одного из полицейских госпитализировали в тяжёлом состоянии. Второй отделался менее серьёзными травмами.
Осуждённому окажут медицинскую помощь, после чего отправят в СИЗО.
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