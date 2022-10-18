От истребителя почти ничего не осталось. Фото с места тушения пожара после авиакатастрофы в Ейске

Фото: ТАСС

Вечером 17 октября военный самолёт Су-34 потерпел крушение в жилом массиве в городе Ейске Краснодарского края. В результате произошло возгорание топлива и огонь перекинулся на жилую девятиэтажку, в которой проживает около 600 человек. По данным главы Минздрава России Михаила Мурашко, из-за ЧП три человека погибли, 19 пострадали. Разбор завалов продолжается.

Как тушили жилой дом после крушения истребителя — в фото ТАСС.

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