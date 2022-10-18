От истребителя почти ничего не осталось. Фото с места тушения пожара после авиакатастрофы в Ейске

По последним данным, в результате ЧП три человека погибли, 19 пострадали

18 октября 2022, 08:50, Никита Черников
Фото: ТАСС

Вечером 17 октября военный самолёт Су-34 потерпел крушение в жилом массиве в городе Ейске Краснодарского края. В результате произошло возгорание топлива и огонь перекинулся на жилую девятиэтажку, в которой проживает около 600 человек. По данным главы Минздрава России Михаила Мурашко, из-за ЧП три человека погибли, 19 пострадали. Разбор завалов продолжается.

Как тушили жилой дом после крушения истребителя — в фото ТАСС.

«Грохот и дым чёрный». Жители Ейска публикуют видео с места падения самолёта возле жилого дома

«Грохот и дым чёрный». Жители Ейска публикуют видео с места падения самолёта возле жилого дома

«Ни разу в жизни такого не видела». Что говорят очевидцы о крушении военного самолета в Ейске

«Ни разу в жизни такого не видела». Что говорят очевидцы о крушении военного самолета в Ейске

Комментарии
    Новости партнеров